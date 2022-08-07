Донецк, , 17:26 — REGNUM В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина. Об этом 7 августа сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«Украинские боевики обстреляли улицу Кирова в Донецке, осколок снаряда ранил женщину в магазине «Прогресс», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики выпустили по Донецку еще восемь снарядов калибра 155 мм.

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