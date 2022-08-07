Тегеран, 7 августа, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил ход переговоров по иранской ядерной сделке с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу всемирной организации.

Hossein Ostovar АЭС в Бушере. Иран

Стороны, как отмечается, провели телефонный разговор по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВДП).

«Они обсудили переговоры по СВПД, а также ситуацию в Йемене и на оккупированных палестинских территориях», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Вене возобновились переговоры между Тегераном и Вашингтоном, направленные на восстановление соглашения по ядерной программе Ирана от 2015 года.

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