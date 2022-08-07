Тель-Авив, Израиль, 7 августа 2022, 17:21 — REGNUM Перемирие в секторе Газа должно вступить в силу 7 августа в 20:00 по местному времени. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник.

Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС
Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС
(сс) Osps7

Ранее агентство сообщало, что Израиль ответил согласием на предложение египетских посредников о перемирии в секторе Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в регионе резко обострилась после того, как 5 августа армия еврейского государства начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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