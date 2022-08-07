Тель-Авив, Израиль, 7 августа, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Перемирие в секторе Газа должно вступить в силу 7 августа в 20:00 по местному времени. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник.

(сс) Osps7 Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС

Ранее агентство сообщало, что Израиль ответил согласием на предложение египетских посредников о перемирии в секторе Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в регионе резко обострилась после того, как 5 августа армия еврейского государства начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).