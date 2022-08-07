Самара, 7 августа, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Московское «Динамо» в матче четвертого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена», а стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ассистенты главного судьи — Арам Петросян и Андрей Гурбанов.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Роман Евгеньев, Глен Бейл, Максим Витюгов, Роман Ежов, Александр Коваленко, Артем Соколов, Дмитрий Цыпченко, Максим Глушенков.

«Динамо»: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Роберто Фернандес, Саба Сазонов, Дмитрий Скопинцев, Никола Моро, Лука Гагнидзе, Даниил Лесовой, Вячеслав Грулев, Федор Смолов, Константин Тюкавин.

В последний раз «Крылья Советов» и «Динамо» играли между собой 6 мая 2022 года в матче 28-го тура РПЛ. Тот матч завершился крупной победой самарской команды со счетом 5:2.