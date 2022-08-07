Бразилиа, , 17:16 — REGNUM В Бразилии правоохранители задержали консула из Германии Уве Герберта Хана по обвинению в убийстве своего мужа. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Полиция Бразилии (сс) Andre Gustavo Stumpf

По данным полиции, дипломат заявил о том, что его муж, гражданин Бельгии Вальтер Анри Максимилиан Биота в пятницу вечером упал, ударившись головой, после чего скончался. Однако стражи порядка установили, что потерпевший был избит.

«Версия событий, изложенная консулом о том, что жертва упала, несовместима с выводами судебно-медицинской экспертизы», — цитирует издание представителя полиции.