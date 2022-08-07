Донецк, 7 августа, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Naspravdi.info ВСУ в АТО

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:55 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка.