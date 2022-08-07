Москва, , 17:10 — REGNUM По факту исчезновения рабочих в коллекторе на юго-востоке Москвы проводится проверка. Об этом 7 августа сообщается на сайте ГСУ СК России по столице.

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«По предварительным данным, 7 августа 2022 года рабочие проводили работы по очищению канализационного коллектора, расположенного по улице Краснодарской в городе Москве, где в результате подъема уровня воды трое не смогли выбраться из люка на поверхность», — сказано в сообщении.

На данный момент на месте ЧП помимо следователей работают спасательные службы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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