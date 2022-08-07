Санкт-Петербург, , 17:06 — REGNUM Атакующий полузащитник и лидер санкт-петербургского «Зенита» пропустит около месяца из-за травмы, полученной в матче четвертого тура чемпионата России по футболу с «Ахматом». Об этом сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых».

Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

В текущем сезоне на счету 25-летнего бразильца один забитый мяч и две результативные передачи в четырех матчах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. Суммарно на поле футболист провел 293 минуты.

За «Зенит» Клаудиньо выступает с 13 августа 2021 года после перехода из бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 18 миллионов евро.