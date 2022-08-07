Москва, 7 августа, 2022, 17:01 — ИА Регнум. В Мариуполе ведётся поиск и сбор биологического материала погибших людей, чтобы создать специальный банк ДНК. Об этом мэр города Константин Иващенко заявил в эфире «Соловьев LIVE».

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

По его словам, специальному анализу подвергаются все неопознанные останки. Их ДНК помещается в специальный банк данных.

«Впоследствии любой человек, который потерял близкого, не может его найти, сможет обратиться туда, и он точно будет понимать, допустим, живой ли это человек, близкий родственник или нет», — сказал Иващенко.