Минск, 7 августа, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Личный состав и ветеранов 51-й гвардейской Оршанской Краснознаменной ордена Александра Невского артиллерийской бригады с 80-летием ее образования поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Рожденное на полях сражений Великой Отечественной войны соединение прошло славный боевой путь от подмосковной Коломны до Кенигсберга, — говорится в поздравлении. — Особым мужеством воины-артиллеристы отличились при освобождении от немецко-фашистских захватчиков белорусской земли».

Лукашенко отметил, что сегодня воины бригады качественно и эффективно выполняют поставленные командованием задачи, а также постоянно демонстрируют свое высокое профессиональное мастерство в ходе учений. По его мнению, артиллерия не утратила своего названия «бога войны» в современных войнах и вооруженных конфликтах.

Глава Белоруссии поблагодарил за ратный труд ветеранов и личный состав артиллерийской бригады, а также пожелал благополучия и больших успехов.