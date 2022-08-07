Молдавия, 7 августа, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Спрос на дрова в Молдавии превысил имеющиеся в стране запасы. Об этом заявил глава управления лесного фонда при правительственном агентстве Moldsilva Юлиан Мамай.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

По его словам, рост спроса на дрова связан с энергетическим кризисом, вызванным ростом цен на топливо. Чиновник отметил, что цены на хворост уже подскочили на 10%, а его запасы опустошаются.

В то же время ожидается что во второй половине 2022 года запасы дров в Молдавии удастся нарастить.