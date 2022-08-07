Москва, , 16:34 — REGNUM Более 15 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 7 августа свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолет (сс) ThePixelman

Так, по состоянию на 16:31 мск в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержан один авиарейс; в аэропорту «Домодедово» задержано семь рейсов, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что 7 августа жителей Москвы ожидают тёплая облачная погода с прояснениями и сильным ливнем.