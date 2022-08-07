Луганск, 7 августа, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В администрации города Алчевск в ЛНР состоялось заседание оперативного штаба по ликвидации последствий обстрела города. Об этом 7 августа сообщается в официальном телеграм-канале правительства ЛНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

«Первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин выслушал доклады представителей местной власти, коммунальных служб и силовых структур. Даны соответствующие поручения по ликвидации последствий обстрела и помощи пострадавшим жителям», — сказано в сообщении.

Отмечается, что городская администрация уже приступила к приему заявок от граждан на получение компенсации в связи с утерей или повреждением имущества.