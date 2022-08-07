Минск, 7 августа, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с Днем Независимости главу Кот-д’Ивуара Алассана Драмана Уаттару. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Кот-д’Ивуара Алассана Драмана Уаттару с национальным праздником», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лукашенко подтвердил стремление Минска на принципах дружбы, доверия и уважения развивать сотрудничество с Кот-д’Ивуаром.

Глава Белоруссии пожелал народу Кот-д’Ивуара — мира и благополучия, а Алассану Драману Уаттару крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому Минск вступит в переговоры с Султанатом Оман о взаимной отмене виз.