Лондон, , 16:23 — REGNUM Жителям Великобритании необходимо мыться в душе на минуту меньше обычного. С таким призывом выступили власти Великобритании, чтобы избежать дефицита воды, сообщает The Sunday Times.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«В рамках правительственной программы каждый житель Великобритании должен сократить ежедневное потребление воды на четверть к 2050 году со 145 литров до 110 литров в день», — сказано в публикации британского издания.

Подобные цели были составлены на основании прогнозов, согласно которым через 25 лет ежедневная потребность в воде на территории страны вырастет на 4 млрд литров.

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