Донецк, 7 августа 2022, 16:20 — REGNUM ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация Z — все новости о денацификации и демилитаризации Украины»
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️16:05 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР.
Читайте ранее в этом сюжете: Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР