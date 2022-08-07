Донецк, , 16:20 — REGNUM ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация Z — все новости о денацификации и демилитаризации Украины»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️16:05 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР