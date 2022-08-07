Советский, Югра, , 16:19 — REGNUM Дым на улицы югорского города Советского в основном идёт из Берёзовского района и со стороны заповедника. Об этом в соцсети написал глава города Александр Кулагин.

Югра Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что на территории Советского района действует 11 лесных пожаров. Шесть из них локализовано.

«При смене ветра может потянуть дым с Октябрьского района, где много пожаров. Специалисты докладывают, что ситуация под контролем, оснований для паники нет», — отметил чиновник. И добавил, что сотрудники администрации муниципалитета и подведомственных учреждений ведут мониторинг территории.

Также Кулагин призвал местных жителей не разводить открытый огонь, не посещать леса и не выбрасывать из автомобилей окурки. «Если по дороге на дачи или в соседние населённые пункты увидели задымление, звонить по номеру 112», — добавил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Югорска и Советского пожаловались на задымление на территориях своих городов.

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