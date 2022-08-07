Советский, Югра, 7 августа, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Дым на улицы югорского города Советского в основном идёт из Берёзовского района и со стороны заповедника. Об этом в соцсети написал глава города Александр Кулагин.

Иван Шилов ИА REGNUM Югра

Он отметил, что на территории Советского района действует 11 лесных пожаров. Шесть из них локализовано.

«При смене ветра может потянуть дым с Октябрьского района, где много пожаров. Специалисты докладывают, что ситуация под контролем, оснований для паники нет», — отметил чиновник. И добавил, что сотрудники администрации муниципалитета и подведомственных учреждений ведут мониторинг территории.

Также Кулагин призвал местных жителей не разводить открытый огонь, не посещать леса и не выбрасывать из автомобилей окурки. «Если по дороге на дачи или в соседние населённые пункты увидели задымление, звонить по номеру 112», — добавил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Югорска и Советского пожаловались на задымление на территориях своих городов.