В Югре глава Советского объяснил задымлённость на улицах
Советский, Югра, 7 августа, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Дым на улицы югорского города Советского в основном идёт из Берёзовского района и со стороны заповедника. Об этом в соцсети написал глава города Александр Кулагин.
Он отметил, что на территории Советского района действует 11 лесных пожаров. Шесть из них локализовано.
«При смене ветра может потянуть дым с Октябрьского района, где много пожаров. Специалисты докладывают, что ситуация под контролем, оснований для паники нет», — отметил чиновник. И добавил, что сотрудники администрации муниципалитета и подведомственных учреждений ведут мониторинг территории.
Также Кулагин призвал местных жителей не разводить открытый огонь, не посещать леса и не выбрасывать из автомобилей окурки. «Если по дороге на дачи или в соседние населённые пункты увидели задымление, звонить по номеру 112», — добавил градоначальник.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Югорска и Советского пожаловались на задымление на территориях своих городов.