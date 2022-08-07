Вашингтон, , 16:12 — REGNUM Президент США Джо Байден второй раз подряд сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам лечащего врача американского лидера Кевина О’Коннора, это позволит главе государства вернуться к полноценной работе.

«Этим утром результат антигенного теста президента на SARS-CoV-2 был отрицательным второй день подряд. Он благополучно вернется к публичной деятельности и президентским поездкам», — заявил врач.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден избавился от коронавируса