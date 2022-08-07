Вашингтон, 7 августа 2022, 16:12 — REGNUM Президент США Джо Байден второй раз подряд сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
По словам лечащего врача американского лидера Кевина О’Коннора, это позволит главе государства вернуться к полноценной работе.
«Этим утром результат антигенного теста президента на SARS-CoV-2 был отрицательным второй день подряд. Он благополучно вернется к публичной деятельности и президентским поездкам», — заявил врач.
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