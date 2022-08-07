Вашингтон, 7 августа, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден второй раз подряд сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По словам лечащего врача американского лидера Кевина О’Коннора, это позволит главе государства вернуться к полноценной работе.

«Этим утром результат антигенного теста президента на SARS-CoV-2 был отрицательным второй день подряд. Он благополучно вернется к публичной деятельности и президентским поездкам», — заявил врач.