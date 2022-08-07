Тель-Авив, Израиль, , 16:11 — REGNUM Израиль ответил согласием на предложение египетских посредников о перемирии в секторе Газа. Об этом со ссылкой на источник в Каире сообщило 7 августа агентство Reuters.

Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС (сс) Osps7

По данным журналистов, власти Египта получили согласие от израильского руководства на прекращение огня в палестинском анклаве. В настоящее время стороны ожидают ответа от представителей сектора Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в регионе резко обострилась после того, как 5 августа армия еврейского государства начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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