Донецк, 7 августа 2022, 16:09 — REGNUM Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация Z — все новости о денацификации и демилитаризации Украины»
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️16:00 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что мирный житель получил ранение при обстреле со стороны ВСУ в Кировском районе Донецка.
Читайте ранее в этом сюжете: В Кировском районе Донецка при обстреле ВСУ ранен мужчина