Донецк, , 16:09 — REGNUM Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️16:00 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что мирный житель получил ранение при обстреле со стороны ВСУ в Кировском районе Донецка.

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