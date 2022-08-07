Донецк, , 16:08 — REGNUM В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два мирных жителя. Об этом 7 августа сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

В сообщении говорится, что первый трагический инцидент, где погиб один мирный житель от обстрела со стороны украинских боевиков, произошел в районе завода «Каргил».

Позже стало известно, что ещё один мирный житель погиб от обстрелов на ул. Ревякина.

«При обстреле с позиций вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка по улице Ревякина погиб один мужчина, ранения получили женщина 1978 года рождения и двое мужчин 1975 года рождения и 1976 года рождения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ продолжают бить по Донецку натовскими снарядами.