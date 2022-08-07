Манчестер, Великобритания, 7 августа, 2022, 16:07 — ИА Регнум. 7 августа в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в матче первого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с «Брайтоном». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Манчестер Юнайтед»

Матч обслужит английская бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ассистенты главного судьи — Константин Хатзидакис и Нил Дэвис. Резервый арбитр — Майкл Солсбери.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Диогу Далот, Харри Магуайр, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Фред, Скотт Мактоминей, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандес, Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд.

«Брайтон»: Роберт Санчес, Люис Данс, Адам Уэбстер, Леандро Троссард, Жоэль Вельтман, Соломон Марч, Паскаль Гросс, Алексис МакАллистер, Адам Лаллана, Мойсес Кайседо, Дэнни Уэлбек.

Ранее сообщалось, что 37-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду планирует покинуть «Манчестер Юнайтед», так как «красные дьяволы» в новом сезоне не будут участвовать в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.