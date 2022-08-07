Донецк, , 16:07 — REGNUM ВСУ обстреляли Гольмовский из РСЗО БМ-21 «Град». Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️15:50 — н.п. Николаевка — н.п. Гольмовский: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Также украинские войска продолжают бить по Донецку натовскими снарядами.