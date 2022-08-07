Ижевск, , 16:04 — REGNUM Последний автомобиль Lada Vesta сошёл с конвейера завода АвтоВАЗа в Ижевске. 7 августа об этом сообщает Motor.ru.

АвтоВАЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее АвтоВАЗ объявил о переносе производства автомобилей Lada Vesta на главный завод компании в Тольятти. Это решение объяснили недостаточной производственной мощностью сборочной линии в Ижевске, выпускающей до 32 автомобилей в час. Мощность линии B0 в Тольятти почти вдвое выше — 60 авто в час.

Завод в Тольятти продолжит выпуск комплектующих для автомобилей семейства Lada. Также на предприятии планируют запустить производство электрических автомобилей Lada e-Largus.

Весной 2022 года АвтоВАЗ был вынужден приостановить работу сборочных линий из-за нехватки комплектующих на фоне антироссийских санкций. Летом компания начала поэтапный запуск производства ряда моделей.

В июле президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов рассказал, что в 2022 году компания произведёт около 100 тысяч легковых авто. В 2023 году производство может вырасти до 500 тысяч авто в зависимости от потребностей рынка.

Читайте ранее в этом сюжете: АвтоВАЗ перенесёт сборку Lada Vesta из Ижевска в Тольятти