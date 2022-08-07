Москва, , 16:04 — REGNUM Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса о роли НАТО и США в конфликте на Украине, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Медведев Government.ru

«Роджер Уотерс, один из основателей Pink Floyd, считает, что Байден «разжёг огонь» на Украине. А специальная военная операция России на Украине — это наш ответ на расширение НАТО. Есть ещё адекватные люди и на Западе. Pink Floyd forever!» — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, музыкант ранее заявил, что президент США продолжает подливать масло в конфликт на Украине, что является тяжким преступлением.

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