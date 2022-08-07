Кишинёв, , 15:59 — REGNUM Нидерландский защитник футбольного клуба «Зимбру» (Молдавия) Донни ван Иперен потерял сознание во время матча чемпионата и до сих пор не пришел в себя в больнице. Об этом сообщили в клубе.

Инцидент произошел 6 августа во встрече против «Динамо-Авто» (матч закончился со счетом 0:0). Ван Иперен столкнулся с голкипером соперника, после чего упал на поле без сознания. Защитника доставили в одну из больниц Кишинева.

«Он находится в больнице в Кишиневе без сознания и получает медпомощь. Донни, будь сильным!» — отмечается в заявлении клуба.