Лондон, , 15:54 — REGNUM Правозащитная организация Amnesty International, которая ранее обнародовала доклад о том, что украинские вооружённые формирования нарушают международное гуманитарное право и правила ведения войны, извинилась за «страдания и гнев», которые он мог вызвать. Об этом 7 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу организации.

Свобода плачает горькими слезами Westover.afrc.af.mil

«Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш доклад о боевых методах украинских военных», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что организация считала своим главным приоритетом при составлении такого доклада обеспечение защиты мирных жителей, что было ее целью при обнародовании этого доклада.

«Хотя мы не отказываемся от выводов из доклада, мы сожалеем о вызванной докладом боли», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа, ранее стало известно, что Amnesty International не будет отказываться от выводов своего недавнего доклада, в котором говорится, что украинские военные нарушают законы ведения войны, ставя под угрозу жизнь мирных жителей размещением боевой техники и вооружения в школах и больницах.