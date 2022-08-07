Москва, , 15:52 — REGNUM На Западе всё ещё есть адекватные люди, заявил 7 августа зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова основателя рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса о том, что американский лидер Джо Байден «разжег огонь» на Украине.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Роджер Уотерс … считает, что Байден «разжёг огонь» на Украине. А военная спецоперация России на Украине — это наш ответ на расширение НАТО. Есть ещё адекватные люди и на Западе. Pink Floyd forever!» — написал он в соцсети «ВКонтакте». Уотерс в интервью CNN заявил, что предпринимаемое Байденом «разжигание войны на Украине» является серьезным преступлением. По его мнению, происходящее на Украине — реакция России на приближение НАТО к границам РФ.