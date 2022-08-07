Донецк, 7 августа, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Украинские войска продолжают бить по Донецку натовскими снарядами. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация Z — все новости о денацификации и демилитаризации Украины»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️15:35 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку еще 10 снарядов калибра 155 мм.