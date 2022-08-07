Москва, , 15:44 — REGNUM Об эффективности работы Аркадия Дворковича на посту президента Международной шахматной федерации (FIDE) свидетельствует его переизбрание на эту должность. Об этом 7 августа заявил пресс-секретарь президента РФ, глава попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков.

«Безусловно, это очень хорошая новость и очень значимая победа», — приводит его слова ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать переизбрание Дворковича.

При этом Песков подчеркнул, что никто не мог быть заранее уверен в переизбрании Дворковича, так как выборы были конкурентными и в ходе них действующий президент FIDE «подтвердил свою эффективность, подтвердил, что его работу оценивают на отлично».

«Это очень здорово, это важная организация, предстоит много работы, и надеемся, что Дворкович справится с этой работой», — заключил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент FIDE Аркадий Дворкович был переизбран на этот пост в ходе выборов на генеральной ассамблее организации в индийском Ченнаи.