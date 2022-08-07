Киев, 7 августа, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Советская и украинская певица, народная артистка СССР София Ротару 7 августа впервые за полгода обратилась к поклонникам в одной из соцсетей.

Sofiarotaru.com София Ротару

В своём сообщении 75-летняя певица выложила свою фотографию, на которой она держит платок сине-жёлтого цвета и указала, что с первых дней спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины поддерживает киевский режим и хочет оказывать ему помощь.

Также она уточнил, что в данный момент пребывает в своём родном селе Маршинцы, которое находится на западе Украины.

Отметим, 7 августа 2022 года Софии Ротару исполнилось 75 лет