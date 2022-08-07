Донецк, 7 августа 2022, 15:43 — REGNUM Мирный житель получил ранение при обстреле со стороны ВСУ в Кировском районе Донецка. Об этом 7 августа сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
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«В Кировском районе в результате обстрела по адресу: ул. Кирова, 19/1, получил ранение мужчина 1989 г. р.», — отмечается в сообщении.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что ВСУ 9 раз обстреливали Кировский район Донецка, выпустив 34 снаряда калибра 155 мм, 5 снарядов калибра 122 мм и 16 снарядов калибра 152 мм.