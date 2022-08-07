Пекин, 7 августа, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Народно-освободительная армия Китая начнет устраивать учения у берегов Тайваня на регулярной основе. Об этом 7 августа сообщает Центральное телевидение КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

«Впредь боевые корабли и самолеты НОАК будут регулярно проводить учения к востоку от т. н. «срединной линии» Тайваньского пролива», — отмечается в сообщении.

Также дополняется, что военные учения КНР показали, что «так называемых территориальных вод Тайваня не существует».