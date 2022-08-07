Нью-Дели, , 15:36 — REGNUM Запущенные ракетой-носителем Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) спутники не смогли выйти на расчётную орбиту из-за сбоя в работе последней ступени носителя. 7 августа об этом сообщает пресс-служба Индийской организации космических исследований (ISRO).

Запуск индийской ракеты носителя Isro.gov.in

Ракета SSLV со спутником дистанционного зондирования Земли и научным спутником AzaadiSAT был запущена 7 августа со стартовой площадки Космического центра им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота. После старта в ISRO заявили, что первые этапы полёта прошли в штатном режиме, но на последнем этапе возникла проблема с потерей данных.

Сейчас в ISRO сообщили, что спутники не смогли достичь целевой круговой орбиты высотой 356 км. Космические аппараты были утеряны. В ISRO отметили, что проблема связана с одним из датчиков в последней ступени ракеты-носителя.

Специальная комиссия проведёт более детальное изучение причин неудачи запуска. После этого в ISRO начнут подготовку ко второму испытательному запуску ракеты SSLV.

Ракета-носитель лёгкого класса SSLV разрабатывается для вывода на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки до 500 кг. В Индии планируют с помощью этого носителя укрепить своё положение на рынке коммерческих запусков.

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