Донецк, 7 августа, 2022, 15:33 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку еще 10 снарядов калибра 155 мм. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация Z — все новости о денацификации и демилитаризации Украины»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️15:10 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 10 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами.