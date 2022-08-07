Анкара, , 15:30 — REGNUM С российской платёжной системой «Мир» начнут работать пять банков в Турции. Об этом 6 августа рассказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, его слова приводит агентство Bloomberg.

МИР Sdelanounas.ru

По словам президента Турции, в вопросе о работе системы «Мир» в стране имеются существеннее подвижки и сразу пять турецких банков начнут работать с нею, что будет облегчением, как для российских туристов, так и для Турции.

Также Эрдоган рассказал, что частичная оплата российского природного газа в рублях, о которой они договорились с российским президентом, станет источником финансовой поддержки для России и Турции, указав, что главы российского и турецкого Центробанков также провели в Сочи встречу.

Как сообщало ИА REGNUM, российское правительство 6 августа известило об утверждении подписания меморандума о развитии торгово-экономических связей с Турцией.