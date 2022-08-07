Ханты-Мансийск, , 15:20 — REGNUM В Югре из 63 действующих природных пожаров локализовано уже 19. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

Пожар ФБУ «Авиалесоохрана»

К тушению огня и к защите населённых пунктов дополнительно задействована авиация МЧС. Самолет Ил-76 выполнил три сброса воды общим объёмом почти 120 тонн. Это позволило сбить верховой пожар, а также уменьшить крупные очаги.

Всего за сутки воздушные суда осуществили 43 слива воды или 466 тонн. Было отработано 7500 метров кромки.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Советского и Югорска пожаловались на задымление на улицах своих городов.

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