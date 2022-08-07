Москва, 7 августа, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Четверых рабочих смыло потоком воды в ливневый колодец при грозе на юго-востоке Москвы. Об этом 7 августа сообщили в экстренных службах столицы России.

Елена Островская ИА REGNUM Гроза в Москве

Двоих пострадавших удалось достать, поиски остальных пока продолжаются.

Происшествие случилось по адресу ул. Краснодарская, дом 2 к 2. Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств ЧП.