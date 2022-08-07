Москва, , 15:03 — REGNUM Наибольшее число сделок по продаже автомобилей в июне и июле 2022 года пришлось на модели южнокорейских марок Kia, Hyundai и отечественной Lada. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса «СберАвто».

Авторынок Lada.ru

Большая часть заключённых в первые месяцы лета сделок пришлась на автомобили с пробегом. Доля Kia в общем объёме сделок составила 12%. В тройку самых популярных брендов также вошли Hyundai (10%) и Lada (8%).

Самой востребованной моделью стала Kia Rio. Также часто заключались сделки по продаже моделей Hyundai Solaris, Lada Granta и Lada Vesta.

Больше всего сделок по продаже и покупке авто заключили жители Москвы и Подмосковья. В июне и июле сделки активно заключались в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Красноярске, Новосибирске и Уфе.

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