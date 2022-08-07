Донецк, , 15:02 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин побывал на позициях в поселке Пески — недалеко от разрушенного донецкого аэропорта и рассказал, что «трибунал прирастает вещдоками».

Денис Пушилин Dnr-online.ru

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"Побывал на позициях в Песках. Илья Малой (11-й полк) и Бойкот (батальон «Сомали») провели по бывшим укреплениям противника. Штурмовали, теперь дозачищают», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, Пески брать сложно, так как ВСУ «вгрызлись в землю» и между подвалами домов прорыли тоннели. Впоследствии они бежали, бросив боеприпасы, добавил он.

«В одном из блиндажей — вражеские карты с боевыми приказами… Так что трибунал прирастает вещдоками, с такой доказательной базой судьям будет легко принимать решения», — заключил Пушилин.