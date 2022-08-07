Хельсинки, 7 августа, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В скором времени в странах Европы произойдёт экономический спад. Об этом 7 августа заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью газете Maaseudun Tulevaisuus.

Securityconference.de Саули Ниинистё

«Я должен сказать, что беспокойство по поводу эскалации на Украине, растет. Этот риск по-прежнему присутствует все время, и его необходимо учитывать», — сказал он.

Кроме этого, финский лидер отметил, что Европа в данный момент сталкивается с трудностями экономического характера и потому её жителям нужно приготовиться к тому, что положение европейской экономики не будет ежегодно улучшаться, к чему, как он считает, люди уже привыкли.

Также Ниинистё указал, что это обстоятельство может отразиться на концепции единства Европы, так как последняя движется «в направлении, где самодостаточность в очень широком смысле становится центральной».

«Это означает самодостаточность в плане безопасности, несмотря на то, что у нас идет процесс (вступления в) НАТО, и самодостаточность, чтобы было достаточно продовольствия», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа стало известно, что план по сокращению потребления газа в Европейском союзе отказались поддержать Венгрия и Польша.