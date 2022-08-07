Донецк, , 14:57 — REGNUM ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:30 — н.п. Курдюмовка — н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, трое — ранены в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка.

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