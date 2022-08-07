Нджамена, 7 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Власти Чала приняли решение о закрытии своей границы с Суданом на фоне обострения отношений двух стран после убийства 18 человек на суданской территории. Об этом 7 августа сообщает телеканал Al Hadath.

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По данным источника, такое решение принято властями Чада на неопределенный срок, при этом Судан направил дополнительные подразделения своей армии к границе с Чадом в своём штате Западный Дарфур.

При этом протяженность границы между двумя странами, которая проходит по восточным районам пустыни Сахара, составляет порядка 1,4 тыс. км.

Отметим, 6 августа МИД Судана вызвал посла Чада по поводу того, что, как считает суданская сторона, 18 пастухов из провинции Западный Дарфур, искавших в Чаде своих украденных верблюдов, были убиты чадской стороной.