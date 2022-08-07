Хельсинки, , 14:42 — REGNUM Президент Финляндии Саули Ниинистё предупредил о скором экономическом спаде в Европе. Об этом он заявил в интервью Maaseudun Tulevaisuus.

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По его словам, граждане Финляндии и других европейских государств должны быть готовы к тому, что их экономическое положение больше не будет улучшаться каждый год, к чему привыкли. Ухудшение экономической обстановки может повлиять на концепцию европейского единства.

Он также добавил, что растет беспокойство по поводу эскалации на Украине:

«Я должен сказать, что беспокойство по поводу эскалации на Украине, растет. Этот риск по-прежнему присутствует … и его необходимо учитывать».