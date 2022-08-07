Вашингтон, , 14:38 — REGNUM В возрасте 93 лет скончался американский актёр Клу Гулагер. Об этом 7 августа сообщил Deadline.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Согласно сообщениям семьи, опубликованным в социальных сетях, актёр скончался дома по естественным причинам.

ИА REGNUM напоминает, что за почти 70 лет работы Клу Гулагер сыграл в 165 проектах. Самыми известными из них были «Возвращение живых мертвецов» и «Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди». Одной из последних работ артиста стал фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» 2019 года.