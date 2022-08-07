Стокгольм, , 14:37 — REGNUM Власти Швеции решили направить в Великобританию военных инструкторов для обучения военной подготовке ВСУ. Об этом 7 августа сообщили в правительственной канцелярии.

ВСУ на учениях U.S. Army Europe

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«Цель состоит в том, чтобы позволить Украине поддерживать и укреплять свой оборонный потенциал. Инициатива … исходит от Великобритании, которая пригласила внести свой вклад другие страны, входящие в возглавляемые Великобританией Объединенные экспедиционные силы, а также Канаду», — отмечается в сообщении.

Швеция направит в Британию до 120 инструкторов с 12 августа по 31 декабря 2022 г.