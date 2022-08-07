Москва, 7 августа, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Устойчивый к сверхвысоким температурам композитный материал, предназначенный для использования в космической отрасли, создали учёные Московского авиационного института (МАИ). Об этом сообщают «Известия».

МТКС «Энергия-Буран»

Разработкой особо жаропрочного материала занимается научная группа НИО-9 МАИ. Перед учёными стоит задача получения материала, который сможет выдержать высокие температуры, возникающие при полёте на сверхвысоких скоростях.

Сотрудникам МАИ удалось получить материал, способный выдержать температур до 2000 °С. Материал создан на основе углеродно-керамического композита. Для скрепления углеродных волокон учёные использовали карбиды и бориды гафния, ниобия и титана.

Опытные образцы материала прошли первые огневые газодинамические испытания. По результатам испытаний разработчики внесут корректировки в состав композита, после чего перейдут к следующим циклам испытаний.

Ожидается, что этот материал будет востребован при создании многоразовых космических кораблей. Такими космолётами были советский корабль «Буран» и американский «Спейс шаттл».